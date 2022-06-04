Обстріли Харківщини та Миколаївщини: за добу – декілька поранених, зокрема дитина

Минулої доби російські війська продовжили обстріл Харкова і населених пунктів області, в обласному центрі і Балаклії є поранені мирні жителі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Під час обстрілу Балаклії поранення дістала 11-річна дитина. Загалом у Балаклії вісім поранених. Ще двоє поранених в Харкові унаслідок обстрілу околиць міста», – написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом доби обстрілів зазнали також Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському районі області. Крім того, по Харківському району було завдано ракетного удару – пошкоджено будинки, постраждалих немає.

Тим часом, за добу на Миколаївщині внаслідок обстрілів військ РФ поранено 9 людей. Як повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, найбільше обстрілів зазнали Баштанський район та Миколаїв.

«Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – зазначила голова облради.

Більш ніж сто днів минуло, відколи Росія вторглася в Україну під приводом так званої «денацифікації», назвавши фактичну війну «спецоперацією». Російські війська нищать громадські об'єкти і стріляють з різних видів озброєння по мирних жителях, хоча офіційно Кремль заперечує атаку цивільних.