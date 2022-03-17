Ракета влучила в навчальний заклад у Харківській області, попередньо – без жертв

Внаслідок обстрілу з боку РФ 17 березня у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківській області, влучили ракети, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39. До місця події виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, минулої доби війська РФ здійснюваои обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.