Частина російської ракети залетіла в квартиру, є постраждалі – мер про нічні обстріли Миколаєва

Миколаїв вночі знову зазнав російських ракетних ударів – частина ракети залетіла в квартиру, постраждали дві людини, повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.



«Сьогодні російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста. Пошкоджені житлові будинки. В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення», – написав він у телеграмі.

5 серпня вдень російські війська обстрілювали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок цих атак поранені 22 людини, серед яких 13-річний підліток, ще одна людина загинула.

Миколаїв та область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.