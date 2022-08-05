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Через денний обстріл у Миколаєві поранені понад 20 людей, серед яких 13-річний хлопчик – облрада (оновлено)

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ (фото ілюстративне)

Через обідній обстріл Корабельного району Миколаєва пошкоджені житлові будинки, зокрема, багатоповерхівки, поранень зазнали 22 людини, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

«Серед поранених 13-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів був біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні», – написала Замазєєва.

5 серпня вдень російські війська вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва. Голова ОВА Віталій Кім казав, що є і загиблі, втім ця інформація була попередньою.

ОНОВЛЕНО Міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram повідомив, що станом на 19:30 відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток, ще одна людина загинула.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. На території обласного центру з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня, за даними влади, запроваджують комендантську годину, бо «місто буде на відпрацюванні».

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