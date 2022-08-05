Через денний обстріл у Миколаєві поранені понад 20 людей, серед яких 13-річний хлопчик – облрада (оновлено)

Через обідній обстріл Корабельного району Миколаєва пошкоджені житлові будинки, зокрема, багатоповерхівки, поранень зазнали 22 людини, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

«Серед поранених 13-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів був біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні», – написала Замазєєва.

5 серпня вдень російські війська вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва. Голова ОВА Віталій Кім казав, що є і загиблі, втім ця інформація була попередньою.

ОНОВЛЕНО Міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram повідомив, що станом на 19:30 відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток, ще одна людина загинула.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. На території обласного центру з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня, за даними влади, запроваджують комендантську годину, бо «місто буде на відпрацюванні».