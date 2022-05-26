Через атаки військ РФ минулої доби на Миколаївщині загинула людина, ще 14 поранені – облрада

Через російські обстріли минулої доби на Миколаївщині загинула людина, ще 14 поранені, повідомляє у фейсбук пресслужба облради.



За повідомленням, найбільше від обстрілів страждають Миколаївський та Баштанський райони, де знищені житлові будинки та пошкоджені щонайменше чотири соціальні об'єкти.

«На жаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів, – одна загинула на місці, інша – госпіталізована до лікарні», – інформує обласна рада.

Загалом станом на 26 травня в лікарнях перебувають 177 постраждалих внаслідок російських обстрілів Миколаївщини.

Також у ДСНС Миколаївської області повідомляють, що у селі Котляреве Миколаївської області через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникло дві пожежі – горів магазин, новобудови, а також житловий будинок та господарчі споруди.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв та область.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.