«Нічого святого». Кім повідомив про обстріли Миколаївщини на Великдень

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про обстріли військами РФ області на Великдень, 24 квітня.

Про жертви чи руйнування інфраструктури він не повідомляв.

«Ворог знову обстрілював нас на Великдень. Нічого святого, як завжди, все підло», – сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі.

За його словами, російські військові намагалися атакувати, але ЗСУ дали їм відсіч.

Також в пресцентрі Оперативного командування «Південь» повідомили про знищення за добу 7 одиниць російської техніки та зупинення двох ДРГ.

«Відзначено посилення розвідувальної активності у бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спроба висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвана. Зазнавши втрат до 50% складу ДРГ, рашисти відступили», – повідомили в ОК «Південь».



В ОК «Південь» повідомили, що ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області поблизу адмінмежі з Херсонською областю.

Про обстріли Миколаєва та області різними видами озброєнь, зокрема забороненими касетними боєприпасами, повідомляється регулярно.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.