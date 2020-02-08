Бойовики продовжують обстрілювати Оріхове – Міноборони

З початку доби незаконні збройні угруповання продовжують порушувати режим тиші, зокрема в районі села Оріхове, повідомляє Міністерство оборони.

«Поточну добу російсько-окупаційні війська, вчергове свідомо порушуючи заборону до застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення, розпочали щільним артилерійським та мінометним обстрілом наших оборонців населеного пункту Оріхове. Одразу з опівночі від Первомайська протягом близько 20-ти хвилин окупанти здійснили 12 пострілів з артилерії калібру 122 міліметри та випустили 16 мін калібру 120 міліметрів», – йдеться в заяві.

За даними міністерства, втрат серед українських військових внаслідок цих обстрілів немає.

У пресслужбі Міноборони нагадують вчорашні дані штабу Операції об’єднаних сил, за якими бойовики ведуть вогонь з житлового сектору окупованого села Березівське. Відтак військові ООС не відкривали вогонь у відповідь.

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«Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави», – стверджують у відомстві.

Вранці 8 лютого в штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що Бойовики незаконних збройних угруповань шість разів обстріляли позиції Операції об’єднаних сил в зоні бойових дій протягом доби 7 лютого. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.