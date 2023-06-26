Обстріли військами РФ Херсонщини і Сумщини: одна людина загинула і восьмеро – поранені

Упродовж минулої доби армія РФ випустила по Херсонській області понад 600 снарядів, внаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

За його словами, війська РФ били з мінометів, артилерії, «Градів», танків, безпілотників та авіації.

«По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів», – написав він у Telegram.

Повідомляється про влучання в житлові квартали.

Також напередодні через обстріл Сумщини зазнала поранень одна людина. Є руйнування.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. Але Москва заперечує, що метою цих ударів є мирні жителі.