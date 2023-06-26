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Війська РФ уночі атакували Одещину – військові

Також у командуванні повідомили, що вночі спостерігалася активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що російські війська цієї ночі атакували Одещину. Станом на ранок понеділка відомо про роботу сил протиповітряної оборони у регіоні, наразі – без деталей.

«В Одеській області спрацювала ППО. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше», – пообіцяли військові.

Також у командуванні повідомили, що вночі спостерігалася активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Російські війська останніми місяцями частіше атакують міста України. У ніч проти суботи, 24 червня, сили протиповітряної оборони знищили 41 крилату ракету, а також два ударні дрони Shahed-136/131. Атаку на цивільних в Україні РФ заперечує.

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