З території РФ продовжуються обстріли прикордонників у Сумській та Чернігівській областях – ДПСУ

У Держприкордонслужбі заявляють, що обстріли з території Росії тривають, російські війська обстріляли з «Градів» Сумську область, а з мінометів – Чернігівську.



«Ворог в один з днів тричі вів мінометний вогонь по території Чернігівської області навпроти державного кордону. Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Сеньківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник. На напрямку Сеньківки прикордонний наряд виявив групу осіб зі зброєю, яка намагалась потрапити на територію України. По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли« », – сказав під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також додав, що на Чернігівщині продовжують виявляти схрони зі зброєю та боєприпасами, які залишили російські військові.

15 квітня російські військові тричі обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині.