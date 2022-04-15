Війська РФ сьогодні втретє обстріляли прикордонників на Чернігівщині – ДПСУ

Російські військові сьогодні втретє обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині.

«12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території рф по обіді сьогодні. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає», – йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

14 квітня російські військові нанесли ракетний удар по місту Городня на Чернігівщині. За попередніми даними, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

13 квітня у Міноборони РФ заявили про «спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії». При цьому російські військові пригрозили завданням «ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві». Українська сторона заявила, що готова до будь-яких сценаріїв.