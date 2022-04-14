Російські військові нанесли ракетний удар по Чернігівщині – ОК «Північ»

Російські військові нанесли ракетний удар по місту Городня на Чернігівщині, повідомляє в фейсбук Оперативне командування «Північ».



«Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У», – йдеться у повідомленні.

На початку квітня Збройні сили України звільнили від російських військ Чернігівську область.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

З початку квітня російська сторона змінила свою тактику. У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська проводять перегрупування і готуються до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей .