Будинок в Одесі міг обвалитися через будівництво поряд – голова ОДА

Попередньою причиною обвалу частини житлового будинку в Одесі вважають ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою, заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на місці обвалу.

За офіційною інформацією, частина будівлі обвалилася о 16:20. У будинку прописана 41 особа, а в пошкоджених від обвалу квартирах жило 17 людей.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, із розселенням людей допоможе компанія, яка вела будівельні роботи поряд із будинком.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, раніше тут були старі одеські лазні, але минулого року їх знесли. За словами місцевих жителів, їм обіцяли, що тут побудують шестиповерхову будівлю з підземним паркінгом.

Поліція кваліфікувала обвал за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

ДСНС буде ліквідувати завал після візуальної експертизи – зараз обвалена частина будівлі може бути підпорою для для вцілілої частини будинку.