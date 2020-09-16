Росія: прокуратура затвердила обвинувачення солдату Шамсутдінову, який убив вісьмох

У Росії прокуратура затвердила обвинувачення у справі солдата Раміля Шамсутдінова, який розстріляв вісім колег по службі у військовій частині в Забайкаллі. Про це повідомив його адвокат Равіль Тугушев. За його словами, він вже отримав всі документи. Найближчим часом буде призначено судове засідання.

Матеріали розглядатимуть у військовому суді в Читі. За клопотанням Шамсутдінова справу слухатимуть присяжні.

Раніше Тугушев повідомив, що розслідування справи Шамсутдінова завершене. Читинський гарнізонний суд продовжив солдату арешт до 25 вересня. Зараз він перебуває в СІЗО №1 в Читі.

Раміля Шамсутдінова звинувачують у вбивстві двох або більше осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення. Згідно зі свідченнями солдата, він піддавався знущанням з боку колег по службі. Адвокати наполягають, що солдат скоїв убивство в стані афекту. Якщо ця версія буде підтверджена, то Шамсутдінову загрожує п’ять років позбавлення волі.

25 жовтня у військовій частині в селищі Гірський Забайкальського краю рядовий Раміль Шамсутдинов застрелив вісім осіб, у тому числі двох офіцерів. Згідно зі свідченнями солдата, він піддавався знущанням з боку товаришів по службі, а один з офіцерів погрожував йому зґвалтуванням.

У Міністерстві оборони спочатку заперечували факт нестатутних відносин у військовій частині. Пізніше у відомстві визнали, що у Шамсутдінова був конфлікт із одним із офіцерів. Було порушено кримінальну справу про «дідівщину» у військовій частині.

У березні Читинський гарнізонний військовий суд засудив до двох років умовного терміну солдата Руслана Мухатова, який знущався з Шамсутдінова.