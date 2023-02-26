Зеленський звільнив Москальова з посади командувача Об’єднаних сил

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Едуарда Москальова з посади командувача Об'єднаних сил. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.



Москальов був командувачем ООС з 15 березня 2022 року. До цього командувачем Об’єднаних сил був Олександр Павлюк, якого тоді призначили очільником Київської обласної військової адміністрації.