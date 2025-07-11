ДСНС: кількість постраждалих через російську атаку Одеси знову зросла

Кількість постраждалих через російську атаку Одеси зросла до 11 людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація оновлюється.

Раніше було відомо про дев’ятьох постраждалих.

Вдень 11 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, була пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.