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В Одесі зросло число постраждалих унаслідок ранкового удару РФ – Кіпер

Наслідки одного з попередніх ударів РФ по Одесі, липень 2025 року
Наслідки одного з попередніх ударів РФ по Одесі, липень 2025 року

До дев’яти зросло число постраждалих унаслідок ранкового удару, завданого російськими військовими по Одесі 11 липня, семеро людей госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні», – додав чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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