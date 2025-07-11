Росія атакувала Україну 79 дронами, 44 вдалося збити – Повітряні сили

Російські військові в ніч на 11 липня та зранку атакували Україну 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із трьох напрямків у РФ (до 60 із них були «Шахедами»), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Станом на 13:00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені або подавлені РЕБ», – ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах указують, що зафіксовано влучання 19 БпЛА у восьми локаціях, падіння збитих на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.