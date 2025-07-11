Зеленський після чергових атак РФ по Україні: «дуже важливо якнайскоріше втілити досягнуті в Італії домовленості»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові російські атаки по Україні, заявивши, що дуже важливо якнайскоріше втілити досягнуті в Італії домовленості.

«Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії.Україні потрібен захист. ППО передусім. Дрони-перехоплювачі. З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію», – написав він у телеграмі.

Сьогодні російські війська атакували Харків, Миколаївщину, Сумщину, Одещину. За даними Зеленського, у Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей, серед постраждалих – жінки в пологовому будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



