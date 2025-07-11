У Харкові «зачепило пологовий будинок», дев’ять людей постраждали від ранкового удару РФ – влада

Щонайменше дев’ять людей постраждали внаслідок ранкового російського удару по Салтівському району Харкова 11 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих – двоє чоловіків і сім жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані. Медики надають необхідну допомогу», – вказано в повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що «ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами». «Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав», – написав мер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.