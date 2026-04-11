В Одесі дрони влучили у житловий сектор: двоє загиблих, є постраждалі – влада

В Одесі вночі внаслідок влучання безпілотників у житловий сектор загинули двоє людей, ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, повідомляє міська військова адміністрація (МВА).

За даними місцевої влади, «суттєвих пошкоджень» зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування.

Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.