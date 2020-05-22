В Одесі частково обвалився ще один будинок – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 21 травня в Одесі на вулиці Середньофонтанській 29, сталося часткове обрушення дерев’яної веранди (галереї) двоповерхового житлового будинку.

Згідно з повідомленням, будинок 1920 року аварійний і частково відселений, розрахований на 22 квартири.

«Жертв та постраждалих немає. В будинку проживає 35 осіб. З двох квартир відселено 5 осіб. Всього залучалось 33 чоловіки та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки», – розповіли у ДСНС.

18 травня в Одесі стався обвал частини житлового будинку, ніхто не постраждав. Попередньою причиною обвалу влада назвала ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою. За офіційною інформацією, у пошкоджених від обвалу квартирах мешкало 17 людей.