Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 травня 2020, Київ 10:36
Новини | Події

В Одесі частково обвалився ще один будинок – ДСНС

Раніше в Одесі обвалилася частина будинку, зведеного в 1890 році, тоді теж ніхто не постраждав, 18 травня 2020 року

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 21 травня в Одесі на вулиці Середньофонтанській 29, сталося часткове обрушення дерев’яної веранди (галереї) двоповерхового житлового будинку.

Згідно з повідомленням, будинок 1920 року аварійний і частково відселений, розрахований на 22 квартири.

«Жертв та постраждалих немає. В будинку проживає 35 осіб. З двох квартир відселено 5 осіб. Всього залучалось 33 чоловіки та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки», – розповіли у ДСНС.

18 травня в Одесі стався обвал частини житлового будинку, ніхто не постраждав. Попередньою причиною обвалу влада назвала ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою. За офіційною інформацією, у пошкоджених від обвалу квартирах мешкало 17 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG