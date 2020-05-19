В Одесі готують демонтаж стіни та покрівлі будинку, де стався обвал

В Одесі, де вдень 18 травня стався обвал частини житлового будинку, тривають підготовчі роботи для демонтажу стіни та покрівлі будівлі. Про це станом на 7:00 19 травня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Всього залучено 264 чоловіки та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки у тому числі 2 кінологічні розрахунки», – ідеться в повідомленні.

Попередньою причиною обвалу частини житлового будинку в Одесі вважають ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою, заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на місці обвалу.

За офіційною інформацією, частина будівлі обвалилася о 16:20. У будинку прописана 41 особа, а в пошкоджених від обвалу квартирах жило 17 людей.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.