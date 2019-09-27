До Одеси прибули 4600 паломників-хасидів – Національна гвардія

До аеропорту Одеси прибувають паломники, які готуються в Умані на Черкащині зустріти новий рік за іудейським календарем, повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

«Гвардійці підтримують слідкують за порядком та безпекою в аеропорту Одеси під час прибуття паломників-хасидів… Паломники-хасиди масово продовжують прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року. На даний час до Одеси прибуло близько 4 600 паломників. Цьогоріч їх очікується близько 20 тисяч», – інформують правоохоронці.

Паломників традиційно приймають два українські аеропорти, в Одесі та Києві, адже Умань розташована на трасі Київ – Одеса приблизно посеред цього шляху.

«Гвардійці цілодобово патрулюють біля терміналу аеропорту та на паркінгу й прилеглій території. З Одеси хасиди прямуватимуть автобусами до Умані», – ідеться в повідомленні Національної гвардії.

Раніше 27 вересня в Державній прикордонній службі повідомили, що до України прибули вже понад 19 тисяч паломників-хасидів, шести у в’їзді відмовили.

Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош га-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем – ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.