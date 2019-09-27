До Умані прибули ізраїльські поліцейські

До Умані прибули 20 поліцейських з Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«До Умані прибуло 20 поліцейських Держави Ізраїль. Спільно з українськими правоохоронцями вони нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва брацлавських хасидів», – мовиться у повідомленні.

Українські та ізраїльські правоохоронці взяли участь у спільному інструктажі, а потім вирушили на місця ведення служби.

Як повідомили агентству «Укрінформ» у Державній прикордонній службі, до України прибули вже понад 19 тисяч паломників-хасидів, шести у в’їзді відмовили.

Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош га-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем – ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.