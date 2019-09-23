До Умані прибули поліцейські з 12 областей для гарантування правопорядку під час Рош-га-Шана

До Умані Черкаської області для забезпечення публічного порядку під час святкування Рош-га-Шана прибув зведений загін поліцейських. За даними Нацполіції, йдеться про правоохоронців з 12 областей України.

«У складі зведеного загону 550 поліцейських, серед яких співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітник поліції превентивної комунікації та поліцейські групи аеропідтримки», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, цьогоріч очікується прибуття до Умані близько 40 тисяч паломників з різних країн світу.

Брацлавські хасиди почнуть святкуватити Рош-га-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.

