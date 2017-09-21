Рош-га-Шана – це дні каяття і дні молитви – хасид

В Умані вперше за багато років під час святкування єврейського Нового року, Рош-га-Шана, стався вибух – постраждали двоє людей. На місце подій виїхало кілька оперативно-слідчих груп, в тому числі, спеціалісти зі столиці. Крім вибуху вночі сталася пожежа, а вдень поліція затримала ізраїльтянина із великою кількістю наркотиків. Тим часом святкування Рош-га-Шана триває – цього року приїхало близько 30 тисяч прочан.

Першого дня Нового року за іудейським календарем близько шостої ранку поблизу однієї з багатоповерхівок в Умані стався вибух – невідомий пристрій спрацював біля гаражів. Сама багатоповерхівка розташована в сотні метрів від могили цадика Нахмана – одного з найбільш святих місць для хасидів всього світу. Раніш в цьому ж домі сталася пожежа – прочани випадково підпалили свічками одну зі штор у квартирі.

​Через вибух постраждало двоє осіб – 13-літній підліток отримав поріз руки, а ще один чоловік – опік в районі стегна. Обидва – громадяни Ізраїлю. Підлітку допомогу надали на місці, чоловік від медичної допомоги відмовився. Сила вибуху була такою, що пошкодила одному з гаражів дах.

«На місці подій працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки, всі обставини та причетні до вибуху особи встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296-ї Кримінального кодексу, «хуліганство». Санкція передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років», – повідомила Радіо Свобода головний спеціаліст сектору комунікацій Головного управління Національної поліції в Черкаській області Наталя Ткачук.

За її словами, це перший за багато років випадок вибуху під час святкування Рош-га-Шана. Очевидці розповідають, що частину гаража, в якому стався вибух, вивезли на експертизу. Неофіційно правоохоронці припускають використання гранати, проте речники про це не говорять. За словами бійця одного зі спецпідрозділів, з яким поспілкувалось Радіо Свобода, якщо використали гранату, то встановити це буде легко – рештки запалу гранати мали залишитися в гаражі. Втім, якщо судити зі світлин з місця подій, це міг бути і саморобний пристрій – такі отвори в стіні гаража, як на фотографії, могли проробити шматки металевого сміття.

Версію теракту правоохоронці поки не розглядають, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. В розслідуванні інциденту також допомагають 17 правоохоронців з Ізраїлю, які приїхали в Умань для охорони громадського порядку під час свята. Крім вибуху, зафіксовано ще одне серйозне правопорушення – в готелі для хасидів поліція затримала молодого громадянина Ізраїлю із 25 пакетами марихуани.

Тим часом свято триває. 21 вересня в хасидів слухання шофару, традиційного духового музичного інструменту, чергується із молитвами. Чому дні Рош-га-Шана такі важливі для євреїв Радіо Свобода запитало в українського хасида з Кременчука Баруха Бавлі. Близько року тому він переїхав до Умані і продовжує тут вивчати Тору, святе писання євреїв, а паралельно писати про єврейську історію рідного міста.

«Це свято повернення, свято повернення сина до батька. Всевишній говорить – я не відвернувся від вас, я вас завжди чую. І кожен єврей, який у ці дні повертається до творця… В ці дні каяття, в ці дні молитви Він приймає людину. Але щоб Творець нас простив, нам, перш за все, треба простити свого ближнього. І попросити його нас пробачити», – говорить Бавлі. Рош-га-Шана – це свято нашої свободи, нашої надії і нашої віри, додає іудей і уточнює – пояснити образ життя багатьох поколінь кількома реченнями неможливо. Бавлі каже, що виріс у родині, яка дотримувалася правил іудаїзму.

Вперше в Умань приїхав колишній радянський емігрант, виходець із Вінниці Олександр Гендлер. Останні роки він мешкає в Чикаго, з СРСР його вигнали ще в 1974 році. До розвалу Союзу він співпрацював з американськими ЗМІ, зокрема New-York Times та National Public Radio як журналіст, але потім втратив до цього інтерес, каже Гендлер Радіо Свобода. В Чикаго він ходить у синагогу, проте тут все зовсім по-іншому, розповідає емігрант. Він очікував фуршету, але тут майже не пригощають і не наливають.

«Головне, чим вони тут займаються, це – молитви. Я говорив із хасидами, вони від цього отримують кайф. Я багато разів намагався молитися, але завжди вважав, що можу звернутися до Нього в будь-якому місці. А хасиди разом із молитвами встановлюють для себе особливий спосіб життя», – ділиться враженням Гендлер.

Цього року до Умані на святкування Рош-га-Шана з’їхалися понад 30 тисяч прочан-хасидів із 14 країн світу. Порядок забезпечують понад 500 поліцейських із різних регіонів України. Крім того, їм допомагають близько двох десятків правоохоронців з Ізраїлю. Свято закінчується 22 вересня.