Поліція: версію теракту у справі про вибух в Умані наразі не розглядають

Поліція заявляє, що підстав кваліфікувати вибух в Умані як теракт наразі немає, справу розслідують за статтею про хуліганство.

«Не можна зараз висувати версію, що це теракт, можна поки говорити про хуліганство. Більш детально можна буде говорити після збору й аналізу всієї інформації. На місці працюють близько п’яти посилених слідчо-оперативних груп. Також сюди для організації роботи прибули співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України», – заявив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Він додав, що всі елементи предмета, який вибухнув, направили на експертизу.

Вибух невстановленого предмета в гаражах в Умані стався вранці 21 вересня. Внаслідок цього були легко поранені двоє громадян Ізраїлю, один з яких підліток. Українська поліція разом з ізраїльськими правоохоронцями розслідують справу.

Про те, що саме стало причиною вибуху в гаражі, внаслідок якого був пошкоджений дах споруди, наразі не повідомляють.

У поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

До Умані на святкування Рош-га-Шана з’їхалися понад 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу. Порядок забезпечують понад 500 поліцейських. Крім того, їм допомагають 17 співробітників поліції Ізраїлю.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош-га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.