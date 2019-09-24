ДПСУ: 25 вересня Україна очікує до 20 тисяч хасидів

25 вересня Україна очікує до 20 тисяч хасидів, повідомила Державна прикордонна служба України. Вони їдуть на святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана в Умані на Черкащині.

«Наразі прикордонники оформили близько 250 паломників. А найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня. Зокрема вже завтра в аеропорт «Бориспіль» має прибути чартерними рейсами до 17 тисяч паломників. Їх оформлення буде відбуватися у терміналі «Б». Цей термінал відкриють спеціально для оформлення зазначених рейсів. В аеропортах Одеси та Вінниці завтра очікується до 3 тисяч паломників», – заявили в ДПСУ.

23 вересня поліція повідомила, що до Умані прибули правоохоронці з 12 областей України.

Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош ха-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош ха-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.