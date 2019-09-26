Рош га-Шана в Умані: до України прибули понад 7 тисяч хасидів

В Україну на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані на Черкащині станом на ранок 26 вересня прибули понад 7 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«На цей час прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 7 236 паломників», – мовиться у повідомленні.

Прикордонники очікують, що найбільші групи хасидів прибудуть в Україну сьогодні, 26 вересня, та у неділю, 29 вересня.

«Водночас зазначимо, що від початку прибуття хасидів – з 6 вересня – співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили чотирьох громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту», – зазначили у ДПСУ.

Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош га-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем – ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.