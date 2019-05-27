Бунт в одеській колонії: в’язні відпустили заручників – омбудсмен

Усіх шістьох заручників, працівників Одеської колонії загального режиму №51, яких захопили в’язні, на даний час звільнили, повідомив Радіо Свобода представник омбудсмена в південних областях Олександр Остапенко.

За його словами, за годину в’язні мають розійтися, їх порахують. За попередніми даними, під час заворушень у колонії ніхто не втік.

Як повідомив Остапенко, 22 травня ув’язнені просили уповноважену Верховної Ради з прав людини перевірити умови утримання в колонії. 24 травня така перевірка була, але підтвердження фактам, про які заявляли в’язні, не знайшли.

Ув’язнені, зокрема, скаржилися на необґрунтовані обшуки в локальних секторах колонії.​

Остапенко пов’язує бунт із переведенням кілька днів тому п’ятьох в’язнів, яких він називає порушниками режиму, в інші колонії. Один із цих в’язнів отримав 10 діб дисциплінарного ізолятора за порушення правил переміщення в колонії.

Як заявив представник омбудсмена, колонію чекає 10 діб карантину: сюди не будуть нікого переводити, випускати на волю, також буде обмежений режим відвідувань.

Після карантину прокуратура і омбудсмен проведуть нову перевірку.

Священик із ПЦУ отець Дмитро, який допомагає ув’язненим в Одеській області, заявив Радіо Свобода, що в’язнів побили під час припинення заворушень. У поліції про поранених серед в'язнів не повідомляють. Також із посиланням на в’язнів священик заявляє, що заручників ув’язнені не брали.

«За словами арештантів, причина всіх цих безладів у тому, що адміністрація створила умови, при яких в’язні збунтуються, щоб розформувати колонію… Там залишилося менше ніж 500 ув’язнених, а 7,5 років тому тут було 1300 осіб», – сказав священик.

Омбудсмен Людмила Денісова у Facebook написала, що заручниками були три медпрацівники і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. «З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується», – написала омбудсмен.

Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії, то, за словами, Денісової, її локалізували, завершується гасіння.

Самі в’язні пов’язують бунт із необґрунтованими обшуками і написали про це відповідні заяви.

Скільки саме в’язнів брали участь у заворушеннях – на даний час невідомо.

У вказану колонію потрапляють люди, які є вперше засудженими.

Раніше в поліції повідомили про відкриття провадження через заворушення. За даними поліції, четверо охоронців були поранені під час бунту, ніхто не загинув.