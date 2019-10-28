В Одесі визнали незаконними роботи з благоустрою на території «Літнього театру»

В Одесі довели незаконність робіт з благоустрою на території пам’ятки садово-паркового мистецтва. Відповідне рішення 28 жовтня ухвалив Одеський адміністративний апеляційний суд, повідомила Радіо Свобода депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Саме вона за підтримки активістів і волонтерів подавала позов щодо неможливості проведення будь-яких будівельних робіт на території так званого «Літнього театру», на той момент частини Одеського міського саду, пам’ятки садово-паркового мистецтва.

«28 березня 2019 року було рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, яким було затверджено благоустрій «Літнього театру» за проектом Дмитра Шпінарьова та ТОВ «Міський літній театр». Одеський адміністративний апеляційний суд відмінив рішення першої інстанції на користь виконкому та визнав рішення місцевої влади незаконним», – повідомила депутат міської ради.

Мотиваційна частина рішення буде відкрита за кілька днів, але резолюція суду вже відома, додала вона.

Квасницька неодноразово наголошувала, що «Літній театр» має контролювати міська громада. Наразі господарчі об’єкти на його території перебувають під приватним контролем – вони належать компанії «Солінг». Ця компанія свого часу отримала дозвіл на будівництво торговельного центру на території «Літнього театру», втім здала об’єкти в оренду компанії ТОВ «Міський літній театр». Представники останньої і виконували там роботи з благоустрою, протягом літа там проходили різні масові заходи.

28 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов компанії «Солінг» та викреслив територію «Літнього театру» з Одеського міського саду, тим самим знявши з нього статус парку-пам’ятки. Це рішення оскаржує в суді обласне управління культури. Але, за словами Ольги Квасницької, яка також бере участь в цьому суді, засідання ще не призначили.

«Літній театр» було включено в територію Одеського міського саду в листопаді 2017 року рішенням експертної ради Міністерства культури України. Рішення було ухвалене після конфліктів на території «Літнього театру» – активісти знесли ворота, які закривали прохід до цієї території.