Завершилося розслідування стосовно підозрюваних у спробі підпалити у червні мечеть в Одесі – прокуратура

В Одеській обласній прокуратурі повідомили про завершення розслідування стосовно двох чоловіків, яких підозрюють у спробі підпалити в Одесі мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції України.

Повідомляється, що прокуратура передала обвинувальний акт до суду щодо двох жителів Одеси. Вони підозрюються в підготовці терористичного акту біля культової споруди.

«Теракт зловмисники готували на замовлення людей неонацистських поглядів. Зараз обидва чоловіки перебувають під вартою», – повідомили в прокуратурі.

26 червня Служба безпеки України повідомила про запобігання спробі з боку учасників неонацистської організації підпалити мечеть в Одесі вночі проти Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України. У причетності до діяльності цього угруповання СБУ підозрювало спецслужби Росії.