В Одесі готуються розбирати завали на місці обвалу будинку

В Одесі на місці обвалу частини чотириповерхового житлового будинку 1912 року забудови рятувальники готуються до розбору завалів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на даний час розбір завалів на вулиці Ясній ще не розпочинався. Тривають підготовчі роботи.

Перш ніж розпочати розбір завалів, ними пройшлись кінологи. На місці перебувають співробітники ДСНС, поліції, військовослужбовці Нацгвардії.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в будинку на 10 квартир було зареєстровано 35 людей, проживало 24.

«З будинку виведено 24 мешканців. У зруйнованій частині будинку розташовано 5 квартир, в яких мешкало 10 осіб», – йдеться в повідомленні.

До робіт залучили понад 80 осіб і 16 одиниць техніки.