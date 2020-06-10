В Одесі обвалилася частина житлового будинку – МВС

У ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина житлового будинку, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 та 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обрушення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу», – розповіли в МВС.

Частина чотирьохповерхового будинку на 10 квартир 1912 року забудови обвалилася о 3:09. За даними відомства, у будинку на вулиці Ясна, 10 зареєстровані 37 осіб, але проживали 24. Вивели звідти 24 людини. Наразі неясно, чи є постраждалі.