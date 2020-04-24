Поліція погрожує кримінальною відповідальністю за масові акції до річниці 2 травня в Одесі 

Одеська поліція погрожує кримінальною й адміністративною відповідальністю за масові акції на річницю подій 2 травня в Одесі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Шість років тому під час вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок в Одесі загинули близько пів сотні людей. Кожного року в місті проходять поминальні заходи – окремо на честь загиблих проукраїнських активістів і окремо в пам’ять про загиблих членів проросійського руху «Куликове поле».

У 2020 році масові заходи будуть заборонені, наголосив начальник головного управління національної поліції в Одеській області Олег Бех.

«Будь які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних проваджень і оголошення підозр. Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян», – заявив Бех. Під час травневих свят поліція працюватиме в підсиленому режимі.

Минулого року в акціях 2 травня взяли участь кілька тисяч громадян – на Куликовому полі провели поминальну акцію на честь загиблих проросійських активістів, а в центрі міста на Грецькій площі – молебень за загиблими проукраїнськими активістами і «Марш українського порядку».

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.