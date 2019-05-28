В Одесі горіли склади меблевої компанії

В Одесі ввечері 27 травня горіли склади поблизу приватних будинків – площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, пожежа розпочалася на території складського приміщення підприємства з виробництва меблів за адресою Онезька 3.

Згідно із відкритими джерелами, там розташовані меблеві підприємства, компанія з виробництва металоконструкцій, а також виробник взуття. Через дорогу від складів розташовані одно- і двоповерхові житлові будинки.

Сигнал про пожежу надійшов близько восьмої вечора. Згідно із офіційною інформацією, перший екіпаж під’їхав за кілька хвилин, рятувальники силою відчинили металеві ворота і потрапили до приміщення. Пожежа швидко поширилася приміщенням.

«Використовувались лако-фарбові матеріали, під час розвідки було винесено газовий і кисневий балон. Також під час гасіння пожежі постійно відбувалось руйнування як міжповерхових перекрить, так і даху. Існувала загроза життю та здоров’ю рятувальників, виникали поодинокі вибухи під час гасіння пожежі», – заявив в коментарі ЗМІ заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил ДСНС Олександр Крицький.

Через легкозаймистість матеріалів пожежа розповсюдилась на площу 1200 квадратних метрів, наголосив чиновник.

Рятувальники кажуть, що їм вдалося локалізувати пожежу за 3,5 години, а ліквідувати – за 5,5 години.

Вогонь також не допустили на розташовані поруч склади і споруди. Всього до ліквідації пожежі залучили 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 62 працівників ДСНС. Причина пожежі поки що невідома, на місці працює дослідно-випробувальна лабораторія.