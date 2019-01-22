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22 Січень 2019, Київ 16:52
Новини | Події

Поліція: у ресторані в Одесі здетонував саморобний вибуховий пристрій

Вибух стався вранці 22 січня в одному з технічних приміщень ресторану

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Поліція Одеси заявляє, що в приміщенні ресторану в центрі міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці кваліфікують справу як «умисне знищення або пошкодження майна».

Про те, що в одному з технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси, стався вибух, поліція повідомила вранці 22 січня.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що йдеться про ресторан «Блеф» на Французькому бульварі.

За повідомленням, рятувальники встановили, що вибух стався внаслідок закладеного вибухового пристрою із зовнішнього боку будівлі, в районі вікна пральні, на першому поверсі двоповерхово будівлі.

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