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ОВА: війська РФ сьогодні атакували Одещину, загроза ракетних ударів залишається

За словами голови ОВА, війська РФ сьогодні здійснили декілька ударів по Одеській області.

Війська РФ сьогодні атакували Одещину, але залишається загроза ракетних ударів, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

«Ворог здійснив декілька ударів по Одеській області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита підрозділом ППО», – сказав голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Марченко у відеозверненні.

Після цього речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі наголосив, що ситуація в місті та області є контрольованою, але загроза ракетних ударів залишається високою.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

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