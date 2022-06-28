ОВА: війська РФ сьогодні атакували Одещину, загроза ракетних ударів залишається

Війська РФ сьогодні атакували Одещину, але залишається загроза ракетних ударів, повідомляють в обласній військовій адміністрації.



«Ворог здійснив декілька ударів по Одеській області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Одна з ракет була збита підрозділом ППО», – сказав голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Марченко у відеозверненні.



Після цього речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі наголосив, що ситуація в місті та області є контрольованою, але загроза ракетних ударів залишається високою.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.