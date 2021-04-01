В Одесі поліція перевіряє інформацію про осквернення пам’ятного знака загиблим на Донбасі воїнам

В одеському управлінні Нацполіції повідомили, що перевіряють інформацію про осквернення невідомими пам’ятного знака загиблим на Донбасі воїнам.

«Повідомлення про те, що невідомі облили пам’ятник воїнам, які загинули в зоні проведення операції Об’єднаних сил, правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет-мережі. Наразі за цим фактом триває перевірка», – йдеться в повідомленні.

1 квітня один з учасників бойових дій на Донбасі Валерій Пузік повідомив у мережі, що невідомі облили фекаліями пам’ятний знак захисникам воїнам біля будівлі Одеської ОДА.

Цей пам’ятний знак на місці встановлення майбутнього «Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули за незалежність і цілісність України» відкрили в Одесі 14 жовтня 2016 року.