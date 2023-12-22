В ОВА розповіли про наслідки російської атаки дронами на Одещину

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про наслідки вечірньої російської атаки дронами на Одещину.



«В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів», – написав він у телеграмі.



За його даними, постраждалих немає.

Як повідомляють Сили оборони півдня, під час чергової атаки дронами сили ППО збили всі 7 російських цілей.

«Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі», попереджають українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.