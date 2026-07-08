На Одещині біля берега виявили тіло 10-річної дівчинки, яку течією віднесло в море – поліція

На Одещині в районі міста Південне виявили тіло 10-річної Софії, яку 19 червня течією віднесло у відкрите море, повідомили у Головному управлінні Національної поліції.

За даними правоохоронців, тіло загиблої знайшли у воді біля берега місцеві жителі.

«Через сильну течію дівчинку швидко віднесло від берега. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті», – розповіли у поліції.

Раніше, 19 червня, дівчинка разом із прабабусею відпочивала на морі поблизу села Сичавка. Вони купалися у стихійному місці, де відпочинок на воді заборонений. Під час купання сильна течія почала відносити дитину на надувному колі у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дівчинку самостійно, однак зробити цього не змогла. На місце прибули рятувальники та розпочали пошукові роботи.

Через 5 днів активну фазу пошуків дівчинки припинили.



