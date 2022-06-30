Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, обійшлося без жертв – влада

Російські війська в четвер завдали ракетного удару по Одеській області двома ракетами, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні ворог завдав ракетного удару по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає», – повідомив Марченко у Telegram.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Одещину «повністю звільнено» від російських окупаційних військ. Таке повідомлення прозвучало після заяви, що війська РФ залишили острів Зміїний. У Міноборони Росії назвали це «кроком доброї волі».

Адміністративно острів Зміїний належить до Одеської області. Споруди там утворюють селище Біле Ізмаїльського району.