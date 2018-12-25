В Одесі знесли будівельний паркан поблизу меморіального парку, трьох активістів затримали

Одеські активісти зламали паркан навколо майбутнього центру тренування собак «Догтаун» поблизу меморіального парку «411-ї батареї», бо, на їхню думку, там побудують комерційний об’єкт замість муніципального, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На місце приїхала поліція. Під час сутички із правоохоронцями були затримані троє одеських активістів – лідер організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул, координатор «Автомайдану» в Одесі Віталій Устименко і Олег Кожушняк. Першого звинуватили в дрібному хуліганстві, другого – в злісній непокорі вимозі поліцейського, а третього – в опорі представникові влади. Активну участь в акції також брали члени громадського об’єднання «Національний корпус».

Активісти заявляють, що майбутній центр тренування собак буде частково розташований на території меморіального парку «411-ї батареї», але офіційні межі паркової зони там не визначені. Вони також побоюються, що для будівництва центру там будуть вирубувати дерева, і стверджують, що комунальні працівники зрізали там гілки для прокладання лінії електропередачі.

Вже за кілька годин після сутичок прес-конференцію провели представники міської ради Одеси та автор проекту «1-й міський центр спортивного тренування собак «Догтаун» Олексій Коваль.

За словами директора департаменту екології Одеської міськради Віталія Денисова, капітального будівництва на території центру не буде, дерева зноситися не будуть.

Після його виступу активісти принесли до прес-центру гілку, яку, за їхніми словами, зрізали сьогодні, 25 грудня, в парку.

«Капітального будівництва там немає і бути не може. Комплекс знаходиться над комунікаціями «Інфокс-Водоканалу», тому будівництва не буде. Не буде і знесення зелених насаджень. Ми не отримували дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції, оскільки ця ділянка потрапляє у список тих територій, по яких ДАБІ дозволів не видає, вони не потрібні», – заявив Денисов. За його словами, це буде лише одна некапітальна будівля площею до 30 метрів.

Депутат міської ради Ірина Куценко назвала поведінку активістів на об’єкті «тероризмом» та заявила, що під час воєнного стану, який діє, зокрема в Одеській області, не можна мітингувати. Вона також неодноразово заявила, що активістам платять за те, щоб вони зривали будівництво, проте відмовилась називати кореспонденту Радіо Свобода, хто платить активістам та хто саме з них отримує гроші. Вона зазначила, що комерційної діяльності на території центру не буде, а тренування для власників собак буде безкоштовним.

«Я рада, що частину призвідників затримала поліція і на їхні дії складаються протоколи. Тому що те, що вони творили сьогодні із поліцією... Воєнний стан оголошено, не можна нападати на поліцію. Якщо подивитися проект «Догтауну», то можна побачити, що там є місце для дітей, є місце законного паркування, є освітлення вулиці, немає жодного зрізаного дерева», – заявила Куценко.

Вимоги активістів на прес-конференції зачитав активіст Влад Балінський. Він заявив, що усі будівельні роботи треба припинити та провести екологічну експертизу проекту, як цього вимагає закон про оцінку впливу на довкілля. За його словами, площа «Догтауну» становить близько півтора гектара і він частково розташований в парковій зоні.

«У цьому законі також прописані громадські слухання – потрібно узгоджувати це із місцевими жителями. Це фактично комерційний проект, який реалізується за рахунок громадського бюджету. Ми також вимагаємо проведення інвентаризації зелених насаджень і встановлення кордонів парку-меморіалу «411-ї батареї», – заявив Балінський.

Раніше проект кінологічного центру «Догтаун» переміг в конкурсі «Громадський бюджет» – його профінансують на 4,6 мільйона гривень. Загальний бюджет проекту, як повідомила депутат міської ради Одеси Ірина Куценко, становить близько 15 мільйонів, решту грошей плануються або отримати з позабюджетних джерел, або дофінансувати його за рахунок одеситів.

Повний проект «Догтауну» мають оприлюднити до 10 січня.

У активістів викликає сумніви безкоштовний характер його роботи, оскільки він буде вимагати додаткового фінансування, а це, за словами лідера одеського відділення партії «Демократичний альянс» Юрія Дьяченка, є порушенням положення «Громадського бюджету» – проект має бути повністю профінансований в рамках саме бюджетного фінансування.

Втім, автори проекту наполягають: послуги будуть безкоштовними і в слугуватимуть інтересам міської громади.