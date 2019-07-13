Одного українського військового поранили за добу на Донбасі – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про 24 обстріли позицій українських військових протягом доби станом на сьому ранку 13 липня. За даними штабу, один український військовий зазнав поранення, ще один – бойового травмування.

Угруповання «ДНР», у свою чергу, заявило про 23 обстріли їхніх позицій, а представники угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах повідомили про п’ять обстрілів за добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.