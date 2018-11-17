На Донбасі 17 листопада загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 листопада загинув один український військовий, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Про цю втрату штаб уже повідомляв і в ранковому зведенні.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано шість випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як ідеться у вечірньому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, хутора Вільний, Мар’їнки та Гнутового.

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В угрупованні «ЛНР» заявили про загибель одного бойовика зранку 17 листопада внаслідок роботи снайпера. Зведених даних про бойові дії 17 листопада в цьому угрупованні не наводять.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі передмість Горлівки 17 листопада, про втрати чи руйнування внаслідок цього бойовики не повідомляють.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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