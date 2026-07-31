Офіс генпрокурора підтвердив звернення від ОП щодо Лукашенка

Офіс генпрокурора 30 липня зареєстрував звернення, яке надійшло з Офісу президента України щодо можливого відкриття кримінального провадження проти Олександра Лукашенка. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі ОГП.

Як зауважують в Офісі генпрокурора, звернення наразі перебуває на розгляді, після його опрацювання «заявників буде повідомлено у встановленому законом порядку».



Станом на цей час жодних кримінальних проваджень на підставі звернення від ОПУ не зареєстровано, наголошують в ОГП.

28 липня Форум демократичних сил Білорусі заявив, що Офіс президента України передав до ОГП звернення щодо відкриття кримінальної справи проти Олександра Лукашенка. У своєму телеграм-каналі об’єднання білоруських опозиційних сил опублікувало фото відповіді Офісу президента, адресоване голові правління форуму.

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Відповідь за підписом заступника голови ОП Олега Татарова не містить згадки Лукашенка, але свідчить, що надіслане звернення передали до Офісу генпрокурора «з проханням розглянути згідно з компетенцією, за наявності підстав ужити відповідних заходів реагування та поінформувати про результати».

Форум стверджує, що звернення, про яке йдеться, містило прохання надати правову оцінку діям фактичного очільника Білорусі Лукашенка «у зв’язку з його роллю в підтримці російської агресії проти України, використанням території Білорусі для вторгнення російських військ і т.д.».

Автори звернення просили розглянути відкриття справи за кількома статтями Кримінального кодексу України, в тому числі про ведення агресивної війни, воєнні злочини, фінансування тероризму, посягання на територіальну цілісність України, пропаганду війни й геноцид.

Агентство Reuters, повідомляючи про звернення, зазначає, що, хоча наразі малоймовірно, що Лукашенко постане перед українським судом, Київ і білоруська опозиція можуть використати звинувачення проти нього як аргумент, щоб переконати Захід продовжувати тиск на нього.

Офіс президента, до якого звернулося Радіо Свобода, наразі не коментував це звернення білоруської опозиції.