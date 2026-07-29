Білоруська опозиція заявляє, що офіс Зеленського звернувся до ОГП щодо відкриття справи проти Лукашенка

Офіс президента України передав до Офісу генерального прокурора звернення щодо відкриття кримінальної справи проти Олександра Лукашенка – про це заявив Форум демократичних сил Білорусі 28 липня. У своєму телеграм-каналі об’єднання білоруських опозиційних сил опублікувало фото відповіді Офісу президента, адресоване голові правління форуму.

Відповідь за підписом заступника голови ОП Олега Татарова не містить згадки Лукашенка, але свідчить, що надіслане звернення передали до Офіс генпрокурора «з проханням розглянути згідно з компетенцією, за наявності підстав ужити відповідних заходів реагування та поінформувати про результати».





Форум стверджує, що звернення, про яке йдеться, містило прохання надати правову оцінку діям фактичного очільника Білорусі Лукашенка «у зв’язку з його роллю в підтримці російської агресії проти України, використанням території Білорусі для вторгнення російських військ і т.д.».

Автори звернення просили розглянути відкриття справи за кількома статтями Кримінального кодексу України, в тому числі про ведення агресивної війни, воєнні злочини, фінансування тероризму, посягання на територіальну цілісність України, пропаганду війни й геноцид.

Агентство Reuters, повідомляючи про звернення, зазначає, що, хоча наразі малоймовірно, що Лукашенко постане перед українським судом, Київ і білоруська опозиція можуть використати звинувачення проти нього як аргумент, щоб переконати Захід продовжувати тиск на нього. Наразі лідер Білорусі веде переговори з адміністрацією президента Сполучених Штатів Трампа щодо послаблення санкцій в обмін на звільнення політв’язнів.





Генеральний секретар Форуму демократичних сил Білорусі Дмитро Болкунець припустив, що переслідування Лукашенка могло б значно підвищити «особисті правові та безпекові ризики» для нього.

«Це може мати глибокий вплив усередині Білорусі, тому що Лукашенко сприйме це дуже особисто і буде глибоко стурбований наслідками», – цитує його Reuters.

Офіс президента, Офіс генпрокурора й сам Лукашенко наразі не коментували це звернення. Радіо Свобода звернулося до ОП і ОГП по коментарі щодо ситуації.

Раніше американське видання Wall Street Journal повідомляло, що союзна Росії Білорусь розглядається як потенційний новий фронт у протистоянні Кремля із Заходом, оскільки Москва прагне зміцнити свій військовий союз з цією країною, а Україна погрожує завдати удару по її території.

Олександр Лукашенко фактично підтримує агресію Росії проти України з початку повномасштабного військового вторгнення у лютому 2022 року, хоча заявляє, що не відправлятиме білоруських військових на війну. Відтоді майже всі військові та цивільні промислові підприємства Білорусі працюють на постачання російської армії, виконуючи їхні замовлення в різних секторах економіки.