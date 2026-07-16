Авіакомпанія «Белавіа» розпочала експлуатацію третього отриманого з Гамбії літака Boeing

Білоруська державна авіакомпанія продовжує оновлювати свій авіапарк літаками західного виробництва, попри міжнародні санкції, які діють проти країни вже кілька років.

Першим літаком із «гамбійської» партії, який був використаний, став літак EW-548PA, пізніше до нього приєднався EW-546PA. Зараз «Белавіа» розпочала регулярні рейси з третім літаком з цієї партії – EW-547PA.

Літак прибув до Білорусі на початку червня. Авіаційний ресурс Skyliner Aviation зауважив, що два Boeing 737-800 української авіакомпанії SkyUp і один SkyUp Europe в ОАЕ змінили реєстрацію на гамбійську, після чого їх перевезли до Мінська.

Два з цих літаків мають 12 років, третій – 13 років. Як зазначає авіаційний канал «От Винта», це цілком прийнятний вік для експлуатації такої техніки.

На відміну від двох попередніх Boeing з цієї партії, які спочатку вийшли на лінію в нейтрально-білому кольорі, EW-547PA одразу став літати у фірмовій лівреї Belavia.

Таким чином, всі три Boeing 737-800, що прибули до Білорусі на початку червня, вже введені в експлуатацію.

Національний білоруський авіаперевізник Belavia продовжує поповнювати та оновлювати свій флот. Ще в листопаді 2025 року міністр транспорту Білорусі Олексій Ляхнович говорив про плани завезти кілька нових літаків Boeing до літнього сезону.

Це не перший випадок, коли Білорусь купує літаки у всесвітньо відомих компаній через африканську державу Гамбію.

Від грудня 2021 року державна авіакомпанія «Белавіа» перебуває під санкціями ЄС, а з серпня 2023 року – під санкціями США. Для ввезення літаків Airbus до Білорусі була використана схема обходу санкцій за участю компанії-«слота».

4 листопада 2025 року США частково зняли санкції з «Белавіа». З-під санкцій було виведено два літаки, які можуть бути пов’язані з Олександром Лукашенком, а також гелікоптер компанії «Славкалій», яким, імовірно, також користувався Лукашенко. Інші країни не зняли своїх обмежень щодо білоруської авіації.

Гамбія не підпадає під дію західних авіаційних санкцій і не взяла на себе жодних зобов'язань щодо їх виконання, тому ця країна є зручною юрисдикцією для обходу обмежень. Раніше, наприклад, деякі судна під гамбійським прапором використовувалися як «тіньовий флот» для експорту російської нафти з метою обходу санкцій.

Агентство Reuters, яке також розслідувало це питання, отримало коментар від департаменту цивільної авіації Гамбії щодо літаків, які опинилися в Мінську. За словами чиновників, три Airbus A330-200 були зняті з реєстрації в Гамбії 19 серпня 2024 року, через два дні після прибуття до Білорусі, нібито через те, що Magic Air продала їх неназваній компанії з ОАЕ.

Європейська корпорація Airbus повідомила Reuters, що вона суворо дотримується міжнародних санкцій, але не має можливості контролювати продаж уживаних літаків або впливати на треті країни, які порушують санкції.