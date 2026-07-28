Представник Білорусі в ООН передав Лукашенку нові пропозиції США

Фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко 28 липня прийняв постійного представника країни в ООН Валентина Рибакова, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на державне агентство БелТА.

Постпред Білорусі заявив, що контакти зі США «носять дуже стабільний та регулярний характер».

Лукашенко назвав двосторонні білорусько-американські відносини головною темою звіту посадовця.

«Вам довірено і честь, і велику роботу з налагодження відносин між США та Білоруссю. Ви тісно співпрацюєте з Джоном Коулом. Передайте, будь ласка, мої найкращі побажання йому та його чудовій дружині», – цитує БелТА слова Лукашенка Рибакову.

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За його словами, нинішня ситуація у двосторонніх відносинах зі США, і особливо їхня динаміка, непогана. При цьому Лукашенко ще раз наголосив, що його позиція щодо відносин з Росією, Китаєм та Іраном залишається незмінною і не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами:

«Я пояснив наші відносини, перш за все, з нашою Росією, з Китайською Народною Республікою та з Іраном. Ми торкнулися багатьох тем. Ми ніколи не цуралися і не приховували нашої позиції в дипломатичному плані. Це те, чого ми сьогодні досягнемо. Вони чудово розуміють, включаючи пана Коула, що ми можемо і не можемо зробити», – сказав Лукашенко.

Після зустрічі з Лукашенком Рибаков повідомив журналістам, що буквально кілька днів тому адміністрація США подала свої пропозиції Білорусі.





«Президент ознайомився з цією інформацією та дав відповідні вказівки структурам, які повинні бути задіяні в реалізації цих пропозицій», – сказав він, не навівши подробиць.

Постійний представник Білорусі при ООН зазначив, що через кілька днів він повернеться до Нью-Йорка та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа в Білорусі Джоном Коулом: «послання президента буде передано йому. Чекатимемо на результати».

Валентин Рибаков не виключив нового візиту Джона Коула до Мінська, але не уточнив ймовірних дат.

«Ми обговорюємо питання, які ми можемо вирішити в наших двосторонніх відносинах, наступні кроки, які обидві сторони можуть і повинні зробити після його попереднього візиту. Можливо, ми поговоримо про якісь наступні візити. Я не буду зараз оголошувати конкретні речі чи дати», – зазначив він.

Останні контакти Олександра Лукашенка з представниками адміністрації США відбулися в квітні цього року.