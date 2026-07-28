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Новини | Міжнародні

Представник Білорусі в ООН передав Лукашенку нові пропозиції США

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Постпред Білорусі Валентин Рибаков заявив, що контакти зі США «носять дуже стабільний та регулярний характер»
Постпред Білорусі Валентин Рибаков заявив, що контакти зі США «носять дуже стабільний та регулярний характер»

Фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко 28 липня прийняв постійного представника країни в ООН Валентина Рибакова, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на державне агентство БелТА.

Постпред Білорусі заявив, що контакти зі США «носять дуже стабільний та регулярний характер».

Лукашенко назвав двосторонні білорусько-американські відносини головною темою звіту посадовця.

«Вам довірено і честь, і велику роботу з налагодження відносин між США та Білоруссю. Ви тісно співпрацюєте з Джоном Коулом. Передайте, будь ласка, мої найкращі побажання йому та його чудовій дружині», – цитує БелТА слова Лукашенка Рибакову.

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За його словами, нинішня ситуація у двосторонніх відносинах зі США, і особливо їхня динаміка, непогана. При цьому Лукашенко ще раз наголосив, що його позиція щодо відносин з Росією, Китаєм та Іраном залишається незмінною і не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами:

«Я пояснив наші відносини, перш за все, з нашою Росією, з Китайською Народною Республікою та з Іраном. Ми торкнулися багатьох тем. Ми ніколи не цуралися і не приховували нашої позиції в дипломатичному плані. Це те, чого ми сьогодні досягнемо. Вони чудово розуміють, включаючи пана Коула, що ми можемо і не можемо зробити», – сказав Лукашенко.

Після зустрічі з Лукашенком Рибаков повідомив журналістам, що буквально кілька днів тому адміністрація США подала свої пропозиції Білорусі.


«Президент ознайомився з цією інформацією та дав відповідні вказівки структурам, які повинні бути задіяні в реалізації цих пропозицій», – сказав він, не навівши подробиць.

Постійний представник Білорусі при ООН зазначив, що через кілька днів він повернеться до Нью-Йорка та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа в Білорусі Джоном Коулом: «послання президента буде передано йому. Чекатимемо на результати».

Валентин Рибаков не виключив нового візиту Джона Коула до Мінська, але не уточнив ймовірних дат.

«Ми обговорюємо питання, які ми можемо вирішити в наших двосторонніх відносинах, наступні кроки, які обидві сторони можуть і повинні зробити після його попереднього візиту. Можливо, ми поговоримо про якісь наступні візити. Я не буду зараз оголошувати конкретні речі чи дати», – зазначив він.

Останні контакти Олександра Лукашенка з представниками адміністрації США відбулися в квітні цього року.

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